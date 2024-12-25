Аренда квартир резко подорожает весной

Цены на аренду квартир в России вырастут на 10–15% уже весной 2025 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

По его словам, ипотека остается малодоступной для большинства потенциальных покупателей недвижимости, и пока ждать каких-либо изменений не стоит.

«Прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2025 год — это 17–20%, что не дает повода для оптимистичных прогнозов. А пока ситуация на ипотечном рынке не стабилизируется, средние цены на аренду в условиях дефицита вариантов будут расти. В начале года на рынке аренды ожидается традиционно послепраздничное затишье, но весной цены наиболее вероятно снова пойдут вверх. Мы ожидаем, что рост ставок аренды будет как минимум не ниже официальной инфляции, но, скорее всего, будет заметно опережать ее в течение всего года. Уже весной мы можем увидеть рост на 10-15%, а в течение года динамика роста может составить, как и в 2024-м, не менее 20–25% год к году», — отметил эксперт.

По данным «Жилфонда», в конце 2024 года цены на аренду в среднем снизились на 5–6% относительно начала осени, а за 2024 год средние цены на аренду по разным городам России выросли более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Осенью аренда достигла пиковых рекордных значений. Так, средняя стоимость аренды квартиры в Москве впервые превысила 140 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге была в пределах 58 тыс. рублей. В ноябре-декабре началось сезонное снижение, в результате которого средние цены по разным регионам снизились на 5–6%, в некоторых остались на месте.

Ранее сообщалось, что рост цен на квартиры в Подмосковье резко замедлился.