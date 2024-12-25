Россиян предупредили о резком подорожании кофе

Экономист Балынин: цены на кофе в России вырастут на 20-30% в 2025 году

Стоимость кофе в российских магазинах повысится на 20-30% в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Засуха в Бразилии, наблюдавшаяся в августе и сентябре 2024 года, и более продолжительные временные отрезки засухи и дождей во Вьетнаме приводят к тому, что цены и на арабику, и на робусту идут вверх. Кофе, конечно, в 2025 году будет в группе товаров с высоким темпом роста цен. Думаю, что в 2025 году цены вырастут еще на 20-30%», — отметил экономист.

Он рассказал, как сэкономить на кофе. В ценах на данный товар очень большая разница между базовой ценой и ценой по скидке (может достигать даже 40%). Балынин не исключил, что в условиях роста мировых цен на кофе скидки могут быть менее приятными, но они точно будут. Также эксперт посоветовал выбирать кофе в пакете, а не в стеклянной банке — в такой упаковке он, как правило, дешевле.

По данным «Чек Индекса», средняя цена банки кофе в январе — сентябре 2024 года составила 457 рублей (+13% к аналогичному периоду 2023-го).

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