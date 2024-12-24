Названы страны, которые больше всего пострадают от прекращения транзита российского газа

Возможное полное прекращение транзита российского газа через Украину с 2025 года в большей степени ощутят на себе Австрия, Словакия, Чехия, Италия, Молдавия и частично Венгрия, которые будут вынуждены закупать более дорогой СПГ или наращивать потребление угля, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя гендиректора Института национальной энергетики, эксперта аналитического центра «ИнфоТЭК» Александра Фролова.

По его словам, в целом по итогам 2024 года через Украину будет прокачано около 15-16 млрд куб. м газа. Он отметил, что выйти из положения и перебросить поставки на «Турецкий поток» в полной мере не выйдет, поскольку этот газопровод способен отправить лишь треть от этого объема.

Больше всего, как обратил внимание директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский, пострадают Словакия и Австрия. Они будут вынуждены договариваться об альтернативных путях получения газа из России, прежде всего через «Турецкий поток».

На прошлой неделе Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

Ранее Зеленский объяснил, зачем Киев предлагал деньги премьеру Словакии.