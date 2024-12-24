Ганган: годовая инфляция в РФ достигнет пика в апреле 2025 года

Годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года. Такое мнение высказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Интерфаксу».

Инфляция в России по итогам 2024 года составит около 9,6–9,8%, отмечает специалист.

«У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции», — отметил он.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что показатель инфляции в России с начала года к середине декабря превысил 9%.

На том же совещании президент России Владимир Путин назвал системными задачами властей сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию.

Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала сбалансированные темпы роста и замедление инфляции в качестве пожеланий российской экономике на 2025 год.

Ранее Путин заявил, что в России будут бороться с инфляцией.