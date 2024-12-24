Россиян предупредили о серьезном скачке цен на аренду жилья в начале 2025 года

В первой половине 2025 года цены на аренду жилья в России вырастут на 5-20%. На фоне того, что ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, снижения стоимости съемных квартир можно пока не ждать, заявил 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Эксперт напомнил, что основная причина роста аренды — это высокая ипотечная ставка, не позволяющая россиянам купить жилье в ипотеку, которая для вторички сегодня стартует с 30%. На этом фоне растет спрос на съемные квартиры, что неизбежно влияет на ценник.

«Создается определенный дефицит на рынке доступного жилья, поэтому арендные ставки у нас дорожают и будут расти в 2025 году в диапазоне от 5 до 20%», — предупредил Ракута.

По его мнению, в ближайшие годы ситуация не изменится, и с учетом ужесточения политики ЦБ на снижение цен можно не рассчитывать. Минимум еще год арендный бизнес будет процветать. А в начале 2026 года ЦБ планирует начать снижение ключевой ставки, что позволит россиянам отказаться от съема жилья в пользу покупки, а также скорректирует арендную ставку в сторону снижения, считает эксперт.

Напомним, до этого Дмитрий Ракута спрогнозировал 50-процентный рост цен на аренду в первом полугодии 2025 года. Однако член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков с ним не согласился, заявив, что никаких предпосылок к тому, что цены продолжат увеличиваться, нет. По его словам, увеличение уже составило 30%, и дальше ценам расти просто некуда, так как они ограничены платежеспособностью населения и балансом спроса и предложения.

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