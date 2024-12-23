«Паттинсон сидел на этом унитазе»: дом из «Сумерек» сдают в аренду

Дом в Сент-Хеленс (штат Орегон, США), где снимали фильм «Сумерки», появился на рынке посуточной аренды. О том, что теперь жилье можно забронировать на Airbnb, сообщило издание People.

По сюжету кинофраншизы в белом доме жила главная героиня Белла Свон, которую на экране воплотила актриса Кристен Стюарт. Владельцы Эмбер и Дин в новом документальном сериале «Дом из...» о недвижимости из кино рассказали, что относятся к особняку как к музею и не перестают удивляться, что актеры действительно находились в доме.

«Если бы стены могли говорить… У меня есть подруга, которая пришла сюда и сказала: «Роб [Паттинсон] сидел на этом унитазе!» — смеется Эмбер.

По словам владельцев, постояльцы стремятся повторить события, происходившие в доме на киноэкране.

«Однажды наша уборщица сказала: «Клянусь, на столе Беллы был отпечаток ягодиц». А я ответил: «Ничего не хочу об этом знать. Просто уберите!» — делится воспоминаниями Дин.

Накануне стало известно, что Маколей Калкин хотел купить дом своего героя из «Один дома».

Ранее «Газета.Ru» представила 25 лучших новогодних мультфильмов для семейного просмотра: от советской классики до Disney.