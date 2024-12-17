В Гильдии риелторов опровергли большой скачок цен на аренду жилья в 2025 году

Стоимость квартир в аренду в этом году выросла на 30%. Никаких предпосылок к тому, что цены продолжат увеличиваться, нет, поэтому сообщения о том, что в начале 2025 года съемное жилье станет дороже в полтора раза, не соответствуют действительности, заявил НСН член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Он согласился с тем, что главным фактором роста цен на аренду квартир стало то, что у людей пропала возможность покупки жилья в ипотеку. На этом фоне на съемное жилье спрос вырос, что вызвало рост на 30%. Однако дальше ценам расти просто некуда, так как они ограничены платежеспособностью населения и балансом спроса и предложения.

«Откуда наберется еще столько спроса, чтобы реализовать стратегию роста - не очень понятно, — заявил эксперт. — Нет ощущения, что будет какой-то дикий рост стоимости аренды в 50%».

Даже повышение на 20% находится под вопросом, так как людям надо подстроиться под новые условия, добавил Барсуков. По его мнению, в ближайшее время предложение будет превышать спрос, в том числе за счет купленных для сдачи квартир. В отдельных сегментах ожидается избыток предложения, поэтому о росте цен речь не идет.

Однако все-таки на рост цен может повлиять «громадная» инфляция — она может как повысить спрос, так и привести к росту тарифов ЖКХ, что собственники компенсируют за счет арендной платы, заключил эксперт.

Напомним, что ипотечный брокер Дмитрий Ракута до этого спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» рост цен на аренду на 50% в первом полугодии 2025 года. По его мнению, по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может подорожать еще больше, а количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость аренды квартир в России снижается.