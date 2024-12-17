Россиян предупредили о сильном подорожании аренды квартир в 2025 году

Цены на аренду квартир в России вырастут на 50% в первом полугодии 2025 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Пока рыночная ипотека на вторичное и первичное жилье остается недоступной, аренда будет дорожать. Потенциальные покупатели недвижимости — это те, кто сейчас арендуют жилье и впервые планируют его купить. За последний год ситуация изменилась: многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека. Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы, особенно в первой половине 2025 года. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года традиционно спокойный период на рынке», — отметил Ракута.

Он добавил, что по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может подорожать еще больше. При этом количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться, допустил брокер.

По прогнозу Ракуты, однокомнатные квартиры, студии и варианты с двумя изолированными спальнями останутся самыми популярными среди арендаторов в 2025 году. По словам брокера, наибольший спрос россиян сейчас приходится на однокомнатные квартиры и студии, в меньшей степени — на двухкомнатные. Ракута уточнил, что большие квартиры, как правило, снимают редко, но они могут быть более доступными по цене за квадратный метр, особенно если арендовать их совместно.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная цена аренды квартир всех типов в России по итогам ноября составила 38 тыс. рублей (-3% или 1 тыс. рублей к октябрю).

Ранее были названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир.