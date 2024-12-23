Названы условия выживания российских грузоперевозчиков в 2025 году

Проблемы российских грузоперевозчиков достигли такого масштаба в 2024 году, что в следующем году многим из них проще будет обанкротиться, а остальным поднять цены на свои услуги в районе 20%, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов.

На ситуацию повлияло повышение ставок лизинга до 26%, рост в 1,5 раза утилизационного сбора на импортный транспорт, удорожание топлива и обслуживание автомобилей. В совокупности все факторы привели к повышению себестоимости перевозок на 10% за уходящий год, в то время как тарифы для заказчиков снизились на 8,8% из-за низкого спроса.

Во второй половине декабря в комитете по транспортной логистике «Деловой России» предупредили, что грузоперевозки автомобильным транспортом подорожают в России на 20% в 2025 году из-за роста зарплат водителей, подорожания грузовиков и других зарплат.

Как сообщили на прошлой неделе в транспортных компаниях «Скиф-Карго», «Деловые Линии» и 3PL-операторе NC Logistic, тренды предновогодних грузоперевозок демонстрируют, что трансформация покупательского поведения меняет логистику. Заказов становится больше, объемы растут, но товары отгружаются более мелкими партиями.

Ранее стало известно, что владельцы тысячи торговых центров в России могут обанкротиться.