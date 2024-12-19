Логисты сообщили о существенном росте объемов перевозок перед Новым годом

Тренды предновогодних грузоперевозок демонстрируют, что трансформация покупательского поведения меняет логистику. Заказов становится больше, объемы растут, но товары отгружаются более мелкими партиями. И это вызов для логистов — приходится перестраивать логистические цепочки. Как меняются грузоперевозки вслед за привычками покупателей, «Газете.Ru» рассказали в транспортных компаниях «Скиф-Карго», «Деловые Линии» и 3PL-операторе NC Logistic.

Интернет-торговля незаменима в жизни потребителей, считают аналитики Data Insight. У онлайн-торговли масса преимуществ, от ассортимента и цен до доставки товаров на дом. По прогнозу компании, 2024 год завершится с ростом объемов продаж eCommerce на 36%. Это 10,7 трлн руб. в денежном выражении. Количество заказов увеличится более чем на 40% и превысит 7 млрд.

Логистические компании подтверждают: объемы перевозок и число заказов растут. Так, компания «Скиф-Карго» год назад за ноябрь-декабрь перевезла 12 тыс. тонн. А за ноябрь и первую неделю декабря 2024 года — уже более 8 тыс. тонн. Причем, как и в конце каждого года, растет группа товаров «Косметика и парфюмерия».

По данным ГК «Деловые Линии», в топ категорий товаров, доставляемых на склады маркетплейсов, традиционно входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Но 2024 год отличается от предыдущих. Как рассказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев, перед новогодними праздниками компания уже доставила в 6 раз больше аквариумов, на 67% — швейной фурнитуры, чем в том же периоде прошлого года.

Логистический оператор ПЭК отмечает, что в преддверии праздничных дней вырос спрос на доставку одежды — с начала ноября до середины декабря показатель увеличился на 67% год к году. Кроме того, россияне все чаще заказывают перевозку личных вещей — объем доставки увеличился на 10% год к году.

Как считает руководитель отдела клиентского сервиса ПЭК Игорь Коптев, это может быть связано с увеличением количества переездов по территории России, а также развитием внутреннего туризма.

Объемы грузоперевозок, в том числе поставки на маркетплейсы, увеличиваются. Но, по мнению замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артема Васканяна, рост, который участники рынка фиксируют относительно прошлого года, можно назвать искусственным. Он возник на фоне дробления логистических цепочек и интенсивного развития маркетплейсов.

«Современная модель потребления изменила характер покупок. Благодаря развитию интернет-торговли у людей исчезла необходимость планировать покупки на долгий срок. Частота покупок увеличилась, а средний объем товара за одну доставку уменьшился», — поясняет Васканян.

Маркетплейсы дают возможность оформить быструю доставку и при необходимости сразу вернуть то, что не подошло. Такой формат приводит к большему числу мелких перемещений товаров по цепочкам поставок. Небольшой заказ каждого клиента требует отдельной логистики, что и приводит к искусственному увеличению общего объема доставок. Одна и та же единица груза может перемещаться туда и обратно. Часто один заказ разбивается на несколько мелких партий, которые везут разные курьеры. В итоге получается, что общий объем продукции, который перевозят логисты, не увеличивается, а число заявок на транспортировку растет.

При этом в «Деловых Линиях» заметили рост среднего веса одной поставки на маркетплейсы перед наступлением Нового года. В ноябре 2024 года показатель вырос на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это коррелируется с трендом на прирост перевозок крупногабаритных грузов и с новой привычкой российских потребителей покупать на маркетплейсах все, даже мебель и крупную бытовую технику. Как показало исследование международного сетевого коммуникационного агентства OMD, продажи в категории «бытовая техника» на Wildberries за год (2024 к 2023) выросли на 80%.

Особенно заметны перемены перед Новым годом, когда активно покупаются подарки. Тем более, по словам директора по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Юрия Коробейникова, поставщики тоже перестали закупать товары впрок и полностью занимать свои склады. Сейчас товары отгружаются более мелкими партиями, но чаще.

Это связано в первую очередь с экономией, чтобы избежать просрочки, и нехваткой складского пространства. Поставщики стали более рационально относиться к ресурсам и отгружают ровно столько, сколько нужно. Как следствие, на складах практически исчез неликвид, который нужно было утилизировать.

Кроме того, на фоне внешних ограничений усложнились традиционные логистические маршруты. Товар, который раньше перевозился одним автомобилем, сейчас отправляется несколькими машинами или даже разными видами транспорта. Из-за дробления цепочек поставок нагрузка на логистические компании увеличивается, подчеркивают NC Logistic.

«Это вызов для логистов – оптимизировать рабочие цепочки таким образом, чтобы возить чаще и быстрее», — говорит Коробейников.

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