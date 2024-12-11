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Автомобильные грузоперевозки подорожают в России на 20% в 2025 году

В России на 20% подорожают автомобильные грузоперевозки в 2025 году

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Siwakorn1933/Shutterstock/FOTODOM

Грузоперевозки автомобильным транспортом подорожают в России на 20% в 2025 году из-за роста зарплат водителей, подорожания грузовиков и других зарплат. Об этом сообщается в обзоре комитета по транспортной логистике «Деловой России» и «АвтоГрузЭкс», подготовленном при участии Dentro и ГЛТ, поступившем в «Газету.Ru».

«Уровень тарифов на автомобильные грузоперевозки может вырасти на 20% уже в следующем году. Основная причина — рост себестоимости перевозок — на 10% год к году, в том числе на фоне повышения зарплат персонала, особенно — водителей грузовиков», — отмечается в документе.

Себестоимость грузоперевозок выросла также из-за роста затрат на покупку техники: из-за повышения ключевой ставки ЦБ лизинговые платежи выросли на 26-27% в 2024 году по сравнению с прошлым годом.

«С 1 октября 2024 года размер утильсбора для иностранных седельных тягачей в реальном выражении увеличился на 41,1%, до 2,46 млн руб., полуприцепов — на 54%, до 1,11 млн руб. год к году», — приводятся в релизе слова технического директора логистической компании Dentro Илеза Хамурзиева.

Ранее стало известно, что россияне начали скупать автомобили в преддверии нового повышения утильсбора.

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