В РФ владельцев торговых центров предупредили о последствиях из-за повышения ставки ЦБ

В России владельцам торговых центров (ТЦ) грозит банкротство из-за повышения ставки Центрального банка страны. Об этом в беседе с газетой «Коммерсантъ» заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, после последнего повышения ключевой ставки ЦБ многие банки уведомили владельцев ТЦ о существенном повышении стоимости уже выданных им кредитов. Ситуация осложняется массовым уходом арендаторов и значительным увеличением налогов. В результате владельцы тысячи торговых центров рискуют обанкротиться.

25 Центробанк РФ повысил ключевую ставку до рекордных за 22 года 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора. В Банке России объяснили свое решение тем, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность повысился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе.

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