Стоимость размещения сайтов в интернете повысится в января

Хостинг-провайдеры в России планируют повышение стоимости своих услуг в начале 2025 года до 10%, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как пишет канал, рост цены на размещение сайтов на серверах повысится на фоне исполнения требований по установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Требование по установке систем было введено для компаний в 2023 году, и в настоящее время провайдеры говорят о росте стоимости комплексов.

На прошлой неделе доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что в России в 2025 году может сильно дорожать вся бытовая техника, а особенно холодильники.

В понедельник кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что ингредиенты на салат «Оливье» за 2024 год подорожали на 9% по сравнению с 2023-м.

Во второй половине декабря «Коммерсантъ» сообщил, что в российских регионах с Нового года тарифы на техосмотр автомобилей вырастут на 7,3-7,5%.

Ранее россиянам назвали продукты, которые резко подорожают к Новому году.