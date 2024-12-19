В России с Нового года подорожает техосмотр

В российских регионах с Нового года тарифы на техосмотр автомобилей вырастут на 7,3-7,5%, сообщает «Коммерсантъ».

«Самые высокие расходы — более 1,5 тыс. руб. — понесут жители Краснодарского края, Амурской области. Самый экономичный тариф установлен властями Ивановской и Кемеровской областей, а также ЛНР — менее 1 тыс. руб.», — отмечается в публикации.

В Ненецком автономном округе техосмотр подорожает с 1,5 тыс. рублей до 1,6 тыс. рублей, в Краснодарском крае — с 1,45 тыс. рублей до 1,56 тыс. рублей.

Тарифы на техосмотр, согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, региональные власти должны утвердить до 20 декабря. Для его расчета они должны запрашивать у операторов техосмотра сведения о расходах, включая зарплаты персонала, расходы на оборудование и электроэнергию.

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