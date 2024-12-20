Названо, какая именно бытовая техника может подорожать сильнее всего в 2025 году

В России в 2025 году может сильно дорожать вся бытовая техника, а особенно холодильники, заявила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в разговоре с изданием «Лайф».

Эта техника, по словам Лебединской, повысится в цене, так как из-за коррекции правил импорта на рынке может образоваться дефицит. В целом на рост бытовых приборов повлияет высокая ключевая ставка, валютные курсы, предполагаемое повышение расходов на логистику.

Как отметила доцент, с начала 2024 года в стране микроволновки в среднем подорожали на 7% (а в онлайн-сегменте на 11%), блендеры — на 6,5%. Цена бытовых плит прибавила 9,5%. В целом, как полагает Лебединская, бытовая техника может подорожать в среднем на 10–20%.

В пятницу газета «Коммерсантъ» написала, что АО «Упаковочные системы» (бывшаяTetra Pak в России) в начале декабря разослало производителям продуктов питания уведомления о повышении с 1 января 2025 года цен на свои упаковки и услуги на 9–22%.

На этой неделе стало известно, что в российских регионах с Нового года тарифы на техосмотр автомобилей вырастут на 7,3–7,5%.

Ранее Путин объяснил рост цен в России.