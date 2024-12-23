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Салат «Оливье» заметно подорожал за год

Экономист Балынин: цена приготовления салата «Оливье» выросла на 9% за год
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ингредиенты на салат «Оливье» за 2024 год подорожали на 9% по сравнению с 2023-м, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ингредиенты на салат «Оливье» за 2024 год подорожали на 9% к году ранее. С одной стороны, подорожали овощи и майонез, но, с другой стороны, подешевели яйца и мясо кур. Немного выросла цена на колбасу. Если мы говорим о селедке под шубой, то стоимость ингредиентов для его приготовления подорожала на 14%. Сильнее всего среди продуктов для селедки под шубой выросли цены на картофель (90%) и свеклу (30%)», — отметил экономист.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров объяснил, что инфляция увеличивается на 1,5 процентных пункта при каждом снижении курса рубля к доллару на 10%. В 2024 году российская валюта подешевела к американской более чем на 14%, оценил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В 2025 году эксперты ожидают умеренного ослабления курса рубля.

Ранее высокую инфляцию назвали новой нормой для россиян.

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