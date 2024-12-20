Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка работает

Высокая ключевая ставка работает, поскольку без ее повышения инфляция в России была бы выше, чем сейчас, — ближе к 30%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%», — заверила Набиуллина.

При этом она добавила, что задача денежно-кредитной политики не состоит в том, чтобы снизить инфляцию любой ценой. По ее словам, все гораздо сложнее: Центробанк хочет замедлить рост спроса таким образом, чтобы это не мешало экономике наращивать свои производственные возможности и свой потенциал.

20 декабря Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Он объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Накануне президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что решение ЦБ по ставке будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня.

18 декабря сообщалось, что депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов усомнился в адекватности главы ЦБ на фоне повышения ключевой ставки. Он обратил внимание, что июля 2023 года, когда регулятор начал повышать ставку, инфляция выросла в два раза.

Ранее россиянам рассказали, что будет с автокредитованием, если ключевая ставка не изменится.