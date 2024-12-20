Россиянам рассказали, что будет с автокредотованием, если ключевая ставка не изменится

Высокий уровень ключевой ставки повлияет на доступность автокредитования. Об этом «Российской газете» рассказала директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко.

«Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% демонстрирует стремление регулятора удерживать баланс между необходимостью борьбы с инфляцией и поддержанием экономической активности. Это решение дает сигнал рынку, что в ближайшей перспективе резких изменений не ожидается, а в среднесрочной перспективе возможно снижение ставки», — сообщает специалист.

По словам эксперта, ставка в 21% остается высокой и уже повлияла на доступность автокредитования. Так, в ноябре отметили снижение спроса на автокредиты на 20%, что говорит об ограниченных возможностях покупателей.

В настоящее время много факторов оказывают давление на экономику, поэтому спрогнозировать снижение ключевой ставки пока нельзя, отметила Бойко.

Ранее сообщалось, что ставки автокредитов по 27% отпугивают покупателей.