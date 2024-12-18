Миронов усомнился в адекватности Набиуллиной из-за повышения ключевой ставки

Депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов усомнился в адекватности главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на фоне повышения ключевой ставки. Об этом сообщает RTVI.

«Это вредительство. Это выполнение указа Международного валютного фонда. <...> Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?» — сказал депутат.

По мнению Миронова, повышение ключевой ставки вредит экономике России. Лидер фракции назвал подобные решения «очень негативным фактором» в 2024 году.

Накануне экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что на следующем заседании ЦБ повысит ключевую ставку до как минимум 23%. При этом, по его словам, к концу 2026 года показатель снизят до 12%.

Ранее экономисты удивились «нытью» россиян из-за неизбежного роста ключевой ставки.