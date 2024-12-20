Россия списала Сомали долги на десятки миллионов долларов

Россия списала Сомали долг по выданным СССР кредитам. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе указано, что списанная сумма с процентами, накопившаяся по долгосрочным кредитам, предоставленным до 1 октября 1984 года советским правительством Сомалийской Демократической Республике, составляет $48,1 млн.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре на форуме партнерства Россия – Африка заявил, что развитие связей между РФ и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым. По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

В свою очередь ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков рассказал, что РФ намерена создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия списала долги странам Африки на сумму около $20 млрд.