Центробанк назвал российский рынок труда жестким

Российский рынок труда остается жестким, такую оценку привел Банк России в своем пресс-релизе по итогам заседания совета директоров регулятора от 20 декабря.

Как отметили в Центробанке, безработица в стране вышла на очередной исторический минимум, а заработные платы растут темпами, опережающими повышение производительности труда.

Одновременно аналитики, как сообщили в регуляторе, наблюдают снижение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Такой тренд может говорить о некотором сокращении дефицита трудовых ресурсов. Об этом же, отметили в ЦБ, свидетельствует и убывающее число вакансий.

Президент Владимир Путин накануне во время прямой линии сообщил, что в стране фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 2,3%. По его словам, российская экономика находится в устойчивом состоянии, вопреки всем вызовам, в том числе извне.

На этой неделе руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил, что россиянам стоит просить о повышении зарплаты в среднем на 10% в текущих условиях.

Ранее стало известно, работники каких сфер ждут повышения зарплаты больше остальных.