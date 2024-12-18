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Россиянам рассказали, о какой прибавке к зарплате просить работодателя

Финансист Шнейдерман: россиянам стоит просить о повышении зарплаты на 10%

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Depositphotos

Россиянам стоит просить о повышении зарплаты в среднем на 10% в текущих условиях. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«С начала текущего года доллар подорожал к рублю на 12,36%. Следовательно, у работодателя в среднем можно просить повышения на 10% и чуть выше в нынешних макроэкономических условиях. При этом идеальным для эффективных переговоров с боссом выглядит диапазон 10–15%. А если это особо ценный, опорный и высококвалифицированный специалист, то смело можно просить прибавки в зарплате от 10% до 20%. Периодически напоминать о повышении заработной платы не зазорно, а в текущих уникальных условиях на рынке занятости даже необходимо», — отметил Шнейдерман.

По его словам, уже третий год подряд безработица в России оптимистично снижается и сегодня находится на рекордно низком уровне в 2,3%. Более того, на высококонкурентном рынке свои условия все увереннее диктуют работники, а не работодатели, подчеркнул эксперт.

Шнейдерман призвал россиян просить о повышении зарплаты с умом. В различных секторах экономики и на предприятиях у владельцев бизнеса есть разные возможности для повышения зарплат, напомнил эксперт.

Эксперт пояснил, что если в трудовом договоре прописан без конкретики пункт о возможном росте зарплаты, то сначала нужно оценить ситуацию внутри и понять заранее, сможет ли работодатель пойти вам навстречу. Шнейдерман добавил, что у работника должны быть наготове сильные аргументы: высокая лояльность к компании, безупречное выполнение KPI, на его стороне будет и принятая корпоративная культура индексаций и повышения зарплаты.

Шнейдерман рекомендовал рассчитать запрашиваемый размер прибавки экспертно, с учетом официальных данных по инфляции и инсайда – фактов роста зарплат коллег, особенно на двузначные цифры.

По данным UTEAM и Talantix, 61% опрошенных россиян готовы остаться на нынешнем месте работы и не уходить в другую компанию ради сохранения баланса между трудовыми задачами и личной жизнью и надежды на повышение зарплаты.

Ранее в ЦБ сообщили, что работодатели на фоне дефицита кадров для привлечения и удержания сотрудников активно применяют дополнительные меры стимулирования.

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