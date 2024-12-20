Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, работники каких сфер ждут повышения зарплаты больше остальных

SuperJob: в 2025 году на повышение зарплаты рассчитывают 55% россиян
close
NBC Universal Television

55% опрошенных россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году, пишет агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

В компании назвали такой процент ожидающих повышения зарплаты рекордным за последние 14 лет. Причем чем моложе участники исследования, тем чаще они ждут роста зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на повышение доходов 57%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 49%.

Больше остальных повышения зарплаты ожидают водители грузовиков (65% опрошенных из этой сферы сообщили о таких ожиданиях), HR-менеджеры (64%), экономисты (62%), программисты (61%) и средний медперсонал (61%).

На этой неделе руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил, что россиянам стоит просить о повышении зарплаты в среднем на 10% в текущих условиях. Также, по его словам, уже третий год подряд безработица в России оптимистично снижается и сегодня находится на рекордно низком уровне в 2,3%.

Ранее стало известно, сколько компаний повысили зарплаты россиянам в этом году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами