Стало известно, работники каких сфер ждут повышения зарплаты больше остальных

55% опрошенных россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году, пишет агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

В компании назвали такой процент ожидающих повышения зарплаты рекордным за последние 14 лет. Причем чем моложе участники исследования, тем чаще они ждут роста зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на повышение доходов 57%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 49%.

Больше остальных повышения зарплаты ожидают водители грузовиков (65% опрошенных из этой сферы сообщили о таких ожиданиях), HR-менеджеры (64%), экономисты (62%), программисты (61%) и средний медперсонал (61%).

На этой неделе руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил, что россиянам стоит просить о повышении зарплаты в среднем на 10% в текущих условиях. Также, по его словам, уже третий год подряд безработица в России оптимистично снижается и сегодня находится на рекордно низком уровне в 2,3%.

Ранее стало известно, сколько компаний повысили зарплаты россиянам в этом году.