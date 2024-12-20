Россиян призвали не ограничивать в кредитах перед Новым годом

В России нельзя вводить ограничения для жителей в кредитах, даже если уровень закредитованности граждан растет, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Если зарплаты будут расти, то никаких проблем с банкротствами не будет, заявил он в пресс-центре НСН.

«Я сам только что взял кредит до зарплаты, потому что скоро Новый год и надо покупать подарки, — признался депутат. — Не думаю, что можно говорить о том, что если закредитованность высока, то нужно в чем-то начать ограничивать людей, это неправильно».

Ситуация с закредитованностью связана больше с политикой банков и их клиентоориентированностью, считает Наумов. По его мнению, финансовые организации должны не просто стремиться выдать как можно больше займов, но и помочь клиенту в улучшении положения.

В любом случае, если рост зарплат будет соответствовать прогнозам, то, несмотря на кредиты, с банкротствами россияне столкнутся, убежден парламентарий. Он отметил, что власти ведут работу с жителями по повышению финансовой грамотности, что более эффективно, чем запреты.

Также, по мнению Наумова, важно менять подход к работе коллекторов, и не отдавать людей «в лапы микрофинансовых организаций».

«Мы понимаем недовольство коллекторами, мы работаем над этим», — заключил депутат.

Напомним, уровень закредитованности населения за последний год вырос на 6,5%, при этом просрочки стали чаще в 1,5–2 раза. Так, в июле-сентябре насчитывалось 49,3 млн розничных заемщиков — это на 2,8 млн превышает значение за аналогичный период прошлого года. На одного заемщика приходится 2,28 действующего кредита (+6,5%).

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он подчеркнул, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тыс. руб., при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней.

Ранее в Госдуме объяснили, как период охлаждения по кредитам поможет пенсионерам.