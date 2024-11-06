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Россияне крупно задолжали банкам

«Ъ»: уровень закредитованности россиян за год вырос на 6,5%

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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Россияне набирают кредиты и не торопятся расплачиваться: уровень закредитованности населения за последний год вырос на 6,5%, а просрочки стали чаще в 1,5–2 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на БКИ ОКБ.

По итогам июля — сентября в России насчитывалось 49,3 млн розничных заемщиков, что на 2,8 млн превышает значение за аналогичный период прошлого года. В среднем на одного заемщика приходилось 2,28 действующего кредита (+6,5%).

Самый низкий уровень закредитованности в ипотеке — 2,51 кредита на заемщика против 2,31 кредита годом ранее. Имеется в виду общее число кредитов, оформленных на человека с займом из конкретного сегмента.

Самые высокие показатели в сегментах кредитов наличными — 3,18, и кредитов, оформляемых в торговых точках под покупку конкретного товара (POS-кредит) — 3,31.

Опасения вызывает рост молодой просрочки (30-89 дней). В сегменте кредитов наличными она выросла с 1,1% до 1,6%, в POS-кредитах — с 0,9% до 1,6%. Объем просрочки по ипотеке в сентябре достиг рекордных 80 млрд рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести период в три дня на раздумье при взятии кредита.

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