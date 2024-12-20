В Госдуме объяснили, как период охлаждения по кредитам поможет пенсионерам

Введение периода охлаждения или отсрочки при оформлении кредитов на сумму свыше 50 тыс. рублей — это в первую очередь инструмент по защите россиян от мошенников. Особенно это важно для пенсионеров, которые часто становятся жертвами злоумышленников, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Введение отсрочки по кредитам в банках даст людям время, чтобы вовремя осознать угрозу и защититься от мошенничества или необдуманных финансовых рисков. Несколько часов или дней на обдумывание плана позволят сократить количество случаев, когда обманутые жители под давлением, в спешке берут кредиты и отдают деньги преступникам, отметил депутат.

«Это особенно актуально для социально уязвимых групп, таких как наши пенсионеры, которые часто становятся мишенью мошенников», — подчеркнул он.

Такие меры, как период охлаждения, действуют во многих странах, обеспечивая прозрачность на рынке кредитования, отметил Немкин. Он также предупредил, что введение нового правила потребует доработки системы оформления кредитов, а также замедления процедуры оформления займов для добросовестных клиентов. Банкам нужно будет искать баланс между качеством услуг и защитой людей, пояснил парламентарий. Все это говорит о том, что нужно будет разработать четкие механизмы регулирования рынка кредитования, а также объяснить гражданам новые правила, заключил он.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он подчеркнул, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тыс. руб., при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, комментируя эту идею, предложил ввести четкие правила, по которым 50 тыс. рублей человек сможет получить моментально, а заявка на сумму до 200 тыс. рублей будет проверяться несколько часов. Все, что выше 200 тыс. рублей, должно проверяться несколько дней.

Ранее россиян предупредили о подорожании кредитов после заседания ЦБ 20 декабря.