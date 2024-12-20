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Названа новая сумма, которую направили ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

Правительство направит еще 8,8 млрд рублей в ДНР, ЛНР
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Телеграм-канал «РБК»

Российское правительство выделит дополнительные 8,8 млрд рублей на поддержку Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, сказано в распоряжении кабинета министров.

Деньги потратят на выплаты зарплат бюджетникам, повышение качества работы государственных учреждений, ремонт автомобильных трасс. За расходом трат будут следить Минстрой и ФНС России.

Президент страны Владимир Путин во время прямой линии заявил, что новые регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый.

По словам главы государства, возрождение новых регионов, в частности Донецкой и Луганской народных республик, идет хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности. Он также заверил, что у российских властей хватит сил на восстановление этих регионов.

В октябре Путин заявил, что Россия восстановит все поврежденные объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин раскрыл число восстановленных объектов в Донбассе.

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