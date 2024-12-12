В Госдуме нашли виновных в росте ставки и призвали провести расследование

В России сегодня скрывается реальная инфляция, а ключевая ставка устанавливается именно исходя из этого показателя. Поэтому виноват в сложившейся ситуации не только Центробанк, который стремится сделать все для избежания разорения банков, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В беседе с НСН он призвал провести по этому вопросу депутатское расследование.

«Виноват не один Центральный банк, там виноваты все. Дело в том, что у нас скрывается реальная инфляция. Они придумали инфляционные ожидания и сегодня по ним работают. А инфляционные только ожидания, а ключевая ставка реальная», — объяснил депутат.

Сокрытие реальных показателей инфляции, по его мнению, связано с тем, что обнародование данных должно потянуть за собой повышение зарплат бюджетников, пенсий, а выделять средства на эти сферы никто не хочет. На этом фоне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, стремясь защитить банки и предприятия от разорения, повышает ставки, ориентируясь на реальную инфляцию, пояснил Арефьев.

По данным парламентария, сегодня в России реальная инфляция вдвое выше заявленной – порядка 17-18% вместо 8-9%. Об этом говорит темп роста цен, который наблюдается на розничном рынке. В результате такой ситуации все решения в экономике принимаются не на основе правдивых показателей, что сильно усугубляет ситуацию, считает депутат.

«Я бы вообще тут сделал депутатское расследование по данному вопросу и вынес его на закрытое заседание Госдумы, чтобы наказать всех виноватых», — заявил он.

До этого советник главы ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в 2024 году может оказаться выше прогнозируемой Центробанком. Так, в прогнозе от 25 октября регулятор ожидал показатель роста цен на уровне 8%, а по мнению Тремасова, на самом деле инфляция может разогнаться выше 9%. В то же время экономист Николай Кульбака до этого посчитал, что уровень инфляции в России сегодня выше, чем в Европе и США, из-за чего давление на рубль и его ослабевание.

Ранее аналитики спрогнозировали рост инфляции и ставки на 2025 год.