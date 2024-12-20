Юрист оценил планы о введении новых ограничений при выдаче кредитов россиянам

В России хотят ввести временную отсрочку при выдаче кредитов. Такая мера позволит клиентам посоветоваться с близкими, а банкам – провести дополнительную проверку, что особенно актуально с учетом роста случаев мошенничества, объяснил RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Отсрочка при оформлении кредита станет буфером, защищающим россиян от скоропалительного решения, а также позволит выяснить, правда ли человек берет заем на указанные цели – лечение, покупку и так далее.

Предложение об ограничении суммы кредитов, оформленных онлайн, до 50 тыс. рублей, Соловьев также одобрил. По его мнению, нужна четкая градация: 50 тыс. рублей человек сможет получить моментально, а заявка на сумму до 200 тыс. рублей будет проверяться несколько часов. Все, что выше 200 тыс. рублей, должно проверяться несколько дней, считает юрист. Он призвал не думать, что кредит всегда должен выдаваться сразу же.

«Ты берешь в долг чужие деньги, ты это решение вынашиваешь. Поэтому, если у тебя это именно в этот день не произойдет, ничего страшного, готовься заранее», — подчеркнул эксперт.

Введение подобных мер станет эффективным инструментом по борьбе с хищением денег у россиян, заключил Соловьев.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он подчеркнул, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тыс. руб., при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней.

Ранее Минюст предложил ввести годовую отсрочку на взыскание долгов россиян.