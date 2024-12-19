Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВФ выделит Украине новый кредитный транш

МВФ 20 декабря выделит Украине новый кредитный транш на $1,1 млрд
close
Yuri Gripas/Reuters

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, 20 декабря, проведет встречу и выделит Украине очередной транш финансовой помощи в размере около $1,1 млрд, который она получит по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, сообщает РИА Новости.

Она также отметила, что после выделения данной суммы общий объем предоставленных Киеву средств в рамках кредитной программы МВФ составит порядка $9,8 млрд.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ дал прогноз по сроку окончания конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами