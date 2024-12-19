МВФ выделит Украине новый кредитный транш

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, 20 декабря, проведет встречу и выделит Украине очередной транш финансовой помощи в размере около $1,1 млрд, который она получит по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, сообщает РИА Новости.

Она также отметила, что после выделения данной суммы общий объем предоставленных Киеву средств в рамках кредитной программы МВФ составит порядка $9,8 млрд.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ дал прогноз по сроку окончания конфликта на Украине.