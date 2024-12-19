Путин заявил, что перестал считать санкции против России

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не считает число введенных санкций против РФ, которых уже более 40 тыс.

«40 [тыс. санкций введено против РФ] уже, по-моему. Я, честно говоря, не считаю», — признался российский лидер.

До этого Путин оценил состояние экономики России. По его словам, ситуация с экономикой в России является устойчивой, страна продолжает развиваться, несмотря на внешние угрозы, за два года рост экономики страны составил порядка 8%. Путин подчеркнул, что Россия должна сохранить заданный темп и качество экономики.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.