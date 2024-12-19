Путин рассказал о судьбе дальневосточной ипотеки

Дальневосточная и арктическая ипотека, а также ипотека в новых регионах по-прежнему остаются под 2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии.

Также Путин заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Глава государства назвал «безобразием» ситуацию с лимитами на данный вид ипотеки.

Кроме того, президент заявил, что в стране сохраняется ипотека под 6% для семей. Он также обратил внимание на материнский капитал, который назвал «уникальным изобретением» России, и отметил постоянное увеличение его объема.

Глава государства подчеркнул, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Как отметил Путин, онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тысяч рублей, при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней.

В четверг, 19 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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