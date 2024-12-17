Стало известно, сколько россиян передумали покупать квартиру в 2024 году

Большинство опрошенных россиян — 68% — приняли решение отложить покупку квартиры в 2024 году до момента снижения ставок по ипотеке. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

14% респондентов приобрели жилье меньшей стоимости или площади, чтобы минимизировать расходы. Еще 12% воспользовались сохранившимися льготными программами, а 6% при выборе недвижимости ориентировались исключительно на специальные акции и скидки от застройщиков или банков.

42% купивших жилье в ипотеку гасят кредит досрочно, сокращая общую сумму переплат. 25% увеличили срок кредитования до максимального, чтобы уменьшить размер ежемесячных платежей, а 13% респондентов предпочли увеличить размер первоначального взноса для снижения общей долговой нагрузки. 20% респондентов придерживаются стандартного графика выплат. Однако все опрошенные рассчитывают на рефинансирование ипотечных кредитов при первой возможности (получение нового кредита с более низкой ставкой для погашения старого. — «Газета.Ru»).

Респонденты также отметили ключевые факторы, повлиявшие на решение о покупке недвижимости. Так, 37% опрошенных ориентировались на прогнозы роста цен на жилье, стремясь зафиксировать стоимость. 32% приняли решение в силу личных обстоятельств или срочной необходимости. 21% были уверены в стабильном доходе, как основе для финансового планирования, а 10% выбрали ипотеку, руководствуясь надежностью банка и привлекательностью его условий.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Сейчас ставки по ипотеке составляют 25-30%. Банки в 2024 году повышали ставки по ипотеке вслед за увеличением ключевой ставки.

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