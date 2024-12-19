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Путин высказался о лимитах по семейной ипотеке

Путин назвал «безобразием» ситуацию с ипотеками и обещал навести порядок

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Лимитов по программе семейной ипотеки не будет, заверил президент России Владимир Путин во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии.

По его словам, члены правительства пообещали, что лимиты устанавливать не станут, «потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства».

Также президент заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Глава государства назвал «безобразием» ситуацию с лимитами на данный вид ипотеки.

Кроме того, Путин заявил, что в стране сохраняется ипотека под 6% для семей. Он также обратил внимание на материнский капитал, который назвал «уникальным изобретением» России, и отметил его постоянное увеличение.

«Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий, мы здесь наведем порядок», — заключил президент.

Глава государства указал, что российские банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Как отметил Путин, онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тыс. руб., при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней.

Ранее Путин призвал россиян брать пример с многодетной матери.

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