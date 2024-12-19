Путин призвал россиян брать пример с многодетной матери

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии назвал счастливым человеком мать пятерых детей, которая задала ему вопрос, и призвал россиян брать с нее пример.

Глава государства отметил, что количество женщин детородного возраста в стране уменьшилось на 30%, нужны девочки.

«Что мы делаем, чтобы поправить ситуацию? Создана целая программа: единое пособие для семей с детьми. Материнский капитал, такого нет нигде в мире. Сохраняется семейная ипотека», — сказал президент.

Демограф, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Коротаев в сентябре отмечал, что в России необходимо принимать определенные меры, чтобы повышать рождаемость. В частности, демограф предложил увеличить размер материнского капитала на третьего ребенка.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».