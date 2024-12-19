Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал россиян брать пример с многодетной матери

Путин сообщил, что количество россиянок в детородном возрасте сократилось на 30%

close
Maxim Shemetov/REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии назвал счастливым человеком мать пятерых детей, которая задала ему вопрос, и призвал россиян брать с нее пример.

Глава государства отметил, что количество женщин детородного возраста в стране уменьшилось на 30%, нужны девочки.

«Что мы делаем, чтобы поправить ситуацию? Создана целая программа: единое пособие для семей с детьми. Материнский капитал, такого нет нигде в мире. Сохраняется семейная ипотека», — сказал президент.

Демограф, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Коротаев в сентябре отмечал, что в России необходимо принимать определенные меры, чтобы повышать рождаемость. В частности, демограф предложил увеличить размер материнского капитала на третьего ребенка.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами