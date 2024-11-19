Маск захотел составить список самых глупых трат США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует полностью пересмотреть государственные расходы США, избавившись от всего, что сочтет лишним. Об этом пишет РИА Новости.

«Существует около 428 федеральных агентств. О многих из них люди даже не слышали. Я думаю, нам хватит девяноста девяти», — приводит агентство слова Маска из интервью Такеру Карлсону.

Миллиардер заявлял, что новая администрация составит «рейтинг самых безумно глупых трат налоговых долларов».

«Если общественность считает, что мы сокращаем что-то важное или, наоборот, не сокращаем, просто дайте нам знать», — призывал он американцев.

В качестве примеров того, на что Штаты больше не должны тратить деньги, Маск привел расходы на Украину, гендерные исследования в Пакистане, образовательные курсы для трансгендеров на Ближнем Востоке и развитие туризма в Египте.

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства Соединенных Штатов.

Позднее американист Малек Дудаков высказал мнение, что новое американское ведомство будет бороться с бюрократией в американском госаппарате. По его словам, это связано с желанием Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства.

Ранее Илон Маск предложил использовать ракеты Starship вместо самолетов.