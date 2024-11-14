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Дефицит бюджета США за год вырос в четыре раза

Reuters: дефицит бюджета США за год вырос в четыре раза, превысив $250 млрд

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Антон Денисов/РИА Новости

Дефицит бюджета США по итогам октября составил $257 млрд, что практически в четыре раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет Reuters.

Для сравнения: в прошлом октябре дефицит американского бюджета составлял $67 млрд. Таким образом, прирост за год составил 283%.

В прошлом месяце администрация президента Джо Байдена отчиталась о дефиците бюджета Соединенных Штатов за 2024 финансовый год (завершился в сентябре). Значение составило $1,83 трлн. Это самый большой показатель с начала пандемии, более того, он является третьим по величине за всю историю.

На днях Минфин РФ раскрыл дефицит бюджета России за январь-октябрь. Показатель составил 220 млрд рублей (примерно $2,23 млрд).

Ранее в Кремле заявили о гигантском рывке российской экономики с начала века.

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