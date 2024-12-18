ФРС не рассматривает покупку биткоина для резерва США

Федеральная резервная система (ФРС) США не имеет намерения приобретать биткоин. Об этом со ссылкой на заявление главы ведомства Джерома Пауэлла сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ФРС не разрешено владеть биткоином для наполнения резерва и сейчас ведомство не рассматривает возможность изменения закона.

Пауэлл напомнил, что биткоин можно будет приобретать только в том случае, если конгресс Соединенных Штатов разрешит это специальным законом.

16 декабря стоимость биткоина на бирже Binance достигла нового рекордного значения, превысив $106 тыс.

Эксперты считают, что курс биткоина может достичь своего пика в текущей фазе роста. По их мнению, сейчас стоимость криптовалюты способна подняться до $112–130 тыс.

9 декабря депутат Государственной думы Антон Ткачев направил обращение министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову с предложением создать в стране стратегический запас биткоинов.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.