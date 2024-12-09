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Эксперты рассказали, когда стоимость биткоина достигнет пика

ТАСС: биткоин может достигнуть $160 тыcяч в текущей фазе роста

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Depositphotos

Курс биткоина может достигнуть своего пика в текущей фазе роста — стоимость криптовалюты поднимется вплоть до $160 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

Участники рынка отметили, что преодоление биткоином отметки в $100 тысяч было ожидаемым. При этом, по их прогнозам, ожидается дальнейший рост криптовалюты. Сейчас биткоин находится в фазе консолидации, знаменующей собой отдых рынка после мощного роста, уточнили эксперты.

«Текущее боковое движение под уровнем $100 тыс. может продлиться до середины декабря, что создает здоровую техническую базу для дальнейшего движения. Мои расчеты показывают, что ближайшие целевые уровни — $112-130 тысяч», — сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт добавил, что в следующем году криптовалюта получит мощный катализатор со стороны США. По его словам, это связано с планами избранного президента Штатов Дональда Трампа интегрировать биткоин в национальную финансовую стратегию страны.

В целом в BitRiver видят два сценария развития курса биткоина. Один из них — плавный. Он заключается в росте криптовалюты до $130 тысяч. Второй — оптимистичный. При его реализации стоимость биткоина может подняться до $160 тысяч.

В ноябре экономист Евгений Коган сообщил, что Ethereum может подорожать вслед за биткоином. Он отметил, что криптовалюты дорожают, поскольку люди по всему миру теряют доверие к традиционным денежным единицам и ищут «спасительные гавани».

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.

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