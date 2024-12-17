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В Центробанке сообщили о рекордных ставках по вкладам

ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков достигла рекордных 22,08%

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Максим Блинов/РИА Новости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, выросла в первой декаде декабря до 22,08 %, сообщила пресс-служба Банка России.

Таким образом, в преддверии заседания совета директоров Центробанка, которое состоится 20 декабря, показатель превысил ключевую ставку регулятора более чем на 1%.

Средняя ставка растет с середины апреля практически беспрерывно. В ноябре показатель составлял 20,91, затем 21,56 и достиг 21,98%.

Во вторник экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев выразил мнение, согласно которому Центробанк снизит ключевую ставку до 12% к концу 2026 года.

На прошлой неделе экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков спрогнозировали повышение ставки с 21 до 23% на следующем заседании регулятора. По словам экспертов, повышение ключевой ставки приведет к удорожанию вкладов и кредитов.

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