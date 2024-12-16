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Стало известно, какой бизнес открывают российские зумеры

Больше всего российских зумеров-предпринимателей оказалось в Дагестане и Чечне

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Depositphotos

Российские зумеры чаще всего открывают бизнес в возрасте 23 лет. Этот показатель составляет 14,2% от общего числа. Такие данные следуют из исследования аналитиков банка Точка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В возрастном топе также оказались 24-летние зумеры (13,7%), 22-летние (12,5%) и 25-летние (12,1%).

Чаще всего зумеры-предприниматели выбирают такое направление, как торговля на маркетплейсах. Их число составляет треть от общего. Что интересно, зумеры в этом направлении работают в три раза чаще, чем представители других поколений.

В топ популярных направлений бизнеса у зумеров также вошли строительство и ремонт (9%), IT (8%) и курьерская доставка (7%). Наименьшее число зумеров задействовано в сферах рекламы, общепита, аренды и недвижимости.

При этом уровень дохода зумеров в среднем в два раза ниже, чем у представителей других возрастных групп. Как поясняют аналитики, это связано с тем, что зумеры предпочитают не перерабатывать и ценят work-life balance, стремясь не держаться за одну сферу, а искать себя.

В региональном разрезе больше всего предпринимателей-зумеров в Дагестане (почти каждый пятый от общего числа), Чечне (19%) и Ингушетии (18,2%). Меньше всего зумеров-предпринимателей оказалось в Санкт-Петербурге (6,6%), Калининградской области (6,7%) и Челябинской области (7,16%). В Москве уровень также невысок — всего 7,78%.

Ранее выяснилось, что в России набирает обороты тренд на джоб-хоппинг, разрушающий бизнес.

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