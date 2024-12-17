Экономист спрогнозировал срок снижения ставки

Центробанк снизит ключевую ставку до 12% к концу 2026 года. Такое мнение выразил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

«Ставка будет снижаться. За последний месяц я сформировал портфель акций с прицелом на конец 26-го года, потому что я считаю, что ЦБ прав и через два года «ключ» будет где-то процентов 12 и, конечно, акции подорожают», — считает экономист.

По мнению Разуваева, на следующем заседании ЦБ, напротив, повысит ключевую ставку до как минимум 23%.

Подъем ставок по банковским вкладам экономист назвал традиционным для второй половины декабря. Он объяснил это тем, что в этот период они повышаются вне зависимости от ключевой ставки. Речь идет о новогодних и рождественских предложениях.

На прошлой неделе экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков спрогнозировали повышение ставки с 21 до 23% на следующем заседании регулятора 20 декабря. По словам экспертов, повышение ключевой ставки приведет к удорожанию вкладов и кредитов.

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