«Ставка будет увеличена». Чего ждать от заседания Банка России 20 декабря Экс-глава ЦБ Дубинин: Банк России увеличит ставку до 22% на заседании 20 декабря

ЦБ на заседании 20 декабря с большой долей вероятности повысит ключевую ставку с 21% до 22–23%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию вкладов и кредитов. Так, ставки по депозитам могут вырасти до 25–26%, по потребительским кредитам — до 27–48%, а по ипотеке — до 26% и выше. Когда стоит открывать вклад и брать кредит, что будет с курсом рубля после решения ЦБ — в нашем материале.

По мнению Сергея Дубинина, ЦБ повысит ключевую ставку с 21 до 22% на последнем в этом году заседании 20 декабря.

«Я много раз говорил, что само по себе увеличение ключевой ставки не приносит немедленного результата в борьбе с инфляцией. Изменения возможны через полгода, но немедленно на какие-то изменения по инфляции, ее сокращение рассчитывать не приходится. В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится. А вот с точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана, и ставка будет увеличена на 1 п.п., то есть с 21 до 22%», — сказал Дубинин «Газете.Ru».

Большинство экспертов считает, что ЦБ пойдет еще дальше и поднимет ставку до 23%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал «Газете.Ru», что ключевая ставка в 23% будет пиком в цикле повышений. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев добавил, что регулятор будет рассматривать три шага повышения — на один, два и три процентных пункта, но с большой долей вероятности выберет шаг в два пункта и увеличит ключевую ставку до 23%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что ЦБ может поднять ключевую ставку и до 24–25%.

«Мы уже видим серьезное замедление розничного кредитования и первые признаки замедления корпоративного кредитования. Вслед за замедлением кредитования последует и охлаждение внутреннего спроса, и замедление инфляции. По итогам этого года инфляция составит 9,1% и к концу 2025 года замедлится до 6,7%.

Сдерживающими факторами для замедления инфляции выступают по-прежнему крайне дефицитный рынок труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, возросшая волатильность рубля, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции», — отметил Васильев.

В то же время он ожидает, что сдерживающая монетарная политика ЦБ в ближайшие месяцы окажет охлаждающее воздействие на потребительский и инвестиционный спрос. Васильев полагает, что инфляция в ближайшие кварталы начнет замедляться, что позволит Банку России во втором полугодии 2025 года начать цикл снижения ключевой ставки. К концу 2025 года аналитик ожидает снижение ключевой ставки до 21%. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров ждет более резкого снижения ключевой ставки — до 13% к концу следующего года — на фоне замедления экономического роста до околонулевых значений из-за сокращений кредитного импульса.

Что будет со вкладами

Васильев уверен, что вслед за вероятным повышением ключевой ставки на сопоставимую величину могут вырасти ставки по депозитам. Условно, когда ЦБ поднимает ключевую ставку на 2 процентных пункта, ставки по вкладам тоже увеличиваются на 2 п.п.

«В ближайшие месяцы ставки по вкладам будут находится на своих максимальных уровнях. Открывать депозит сейчас выгодно . При официальной инфляции около 9% ставки по депозитам сейчас составляют 19–22% и выше. В 2025 году инфляция будет постепенно снижаться до 6,7% к концу следующего года. Есть возможность зафиксировать реальные положительные ставки по депозитам на длительный срок», — сказал аналитик.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сказал «Газете.Ru», что ставки по вкладам в некоторых банках уже выросли до 24–25%.

«Полагаю, что после решения 20 декабря и другие банки тоже скорректируют свои предложения по вкладам в лучшую для клиентов сторону. Уже есть специальные новогодние предложения, их количество может увеличиться. Для новых клиентов уже на рынке есть предложения вплоть до 30%, количество таких предложений тоже вырастет. Но, конечно, ставки выше 25% будут в основном с какими-либо ограничениями. Например, возможность разместить небольшую сумму и только для новых клиентов или с дополнительными условиями. Среди таких условий может быть заключение договора инвестиционного страхования жизни или договора долгосрочных сбережений. У граждан отличная возможность не только сохранить средства, но и их преумножить», — пояснил Балынин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что ставки по вкладам вырастут до 25–26% годовых после решения ЦБ. Щербаченко сказал, что если ключевая ставка поднимется до 25%, ставки по вкладам увеличатся до 27%.

Что будет с кредитами

По словам Васильева, вслед за вероятным повышением ключевой ставки на сопоставимую величину могут вырасти ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Условно, если ЦБ поднимет ключевую ставку на 2 п.п., то на такие же 2 п.п. подорожают кредиты. Поэтому Васильев рекомендовал брать кредит сейчас, а не после повышения ключевой ставки.

«Основную вилку ставок по потребительским кредитам ожидаю в диапазоне 27–48%. Но возможны и предложения за 50% и более. Среди факторов, оказывающих влияние на этот процент: получение заработной платы в этом банке, сумма кредита, кредитная история, наличие страховок и др.», — отметил Балынин.

Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сказал «Газете.Ru», что рынок ипотеки на текущих уровнях рыночных ставок 25–30% уже переживает «клиническую смерть», поэтому новое решение об ужесточении монетарной политики Банка России на него никак не повлияет. Балынин допустил, что ставки по ипотеке вырастут до 26% и выше после решения ЦБ.

При этом ключевая ставка не влияет на ставки по льготным программам ипотеки.

Что будет с курсом рубля

По мнению Васильева, решение ЦБ в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля. Доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий пояснил «Газете.Ru», что ключевая ставка за последние полтора года выросла с 7,5 до 21%, а рубль обесценился более, чем на 10%.

В то же время высокая ключевая ставка продолжит оказывать среднесрочную поддержку рублю, уверен Васильев.

«Вслед за вероятным повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту)», — пояснил Васильев.

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По прогнозу аналитика, до конца года курс рубля будет стабильным: доллар будет стоить 97–104 рубля, евро — 103–110 рублей, юань — 13,2–14,2 рубля. Михеев допустил, что к концу 2024 года курс доллара составит 108 рублей, то есть вырастет на 5% от текущего уровня.

«В то же время доходность по депозитам будет намного выше, чем размер потенциального ослабления рубля , и даже с учетом доходностей по валютным инструментам. Поэтому мы полагаем, что выгоднее хранить деньги в рублевых инструментах», — рекомендовал Михеев.

По мнению Антонова, доллар после решения ЦБ будет стоить 99–111 рублей, евро — 104–116 рублей, а юань — 13,5–15 рублей.

«Для стабилизации курса рубля Банк России предпринял ряд дополнительных мер, в частности, приостановил покупку иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина до конца 2024 года, при этом сохранив операции по продаже валюты с ежедневным объемом 8,4 млрд рублей. Учитывая эти меры и недавнее укрепление рубля, верхние границы диапазонов можно сдвинуть до 105 рублей за доллар, 110,5 рубля за евро и 14 рублей за юань», — заключил Антонов.