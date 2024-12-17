Назван новый уровень МРОТ в России с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января вырастет на 16,6%, до 22 440 рублей. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

Рост минимального размера оплаты труда коснется свыше 1,7 млн работников реального сектора экономики и более 4 млн человек, трудящихся в бюджетной сфере, отметила парламентарий.

В 2024 году МРОТ был увеличен на 18,5% (с 16 242 рублей до 19 242 рублей). Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей.

В ноябре кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что по итогам второго квартала 2024 года 69,5% доходов россиян находятся у 40% населения. Экономист связал тенденцию с очень высокими темпами роста в России минимального размера оплаты труда. Рост данного показателя должен оказать позитивное воздействие на сокращение разницы в доходах между богатыми и бедными, подчеркнул он.

Ранее россиянам пообещали защиту от роста цен в 2025 году.