Названа доля россиян с высокими доходами

По итогам второго квартала 2024 года 69,5% россиян относятся к категории граждан с высокими доходами. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, проанализировав статистику Росстата.

«В целом по итогам второго квартала 2024 года ситуация по сравнению со вторым кварталом 2023 года осталась неизменной: 9,9% населения расположено в 1-3 децильных группах (каждая из этих групп показывает 10% от общего числа людей с самыми низкими доходами), 20,6% населения — в 4-6 децильных группах (средний доход), а 69,5% россиян — в 7-10 децильных группах (высокий доход. — «Газета.Ru»). При этом доходы населения, располагавшегося в первой децильной группе, за год выросли на 12,4%. В то время как доходы граждан из 10-й децильной группы за год увеличились на 11,3%», — пояснил экономист.

Экономист связал тенденцию с очень высокими темпами роста в России минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он был увеличен на 18,5% (с 16242 рублей до 19242 рублей). В 2025 году запланирован новый рост — на 16,6%, до 22 440 рублей.

При этом президент России Владимир Путин поставил к 2030 году задачу обеспечить МРОТ на уровне 35 тыс. рублей, и у экономиста нет никаких сомнений, что эта цель будет выполнена.

«Как показывают вышеприведенные расчеты, мы движемся в этом направлении. Соответственно, рост данного показателя должен оказать позитивное воздействие на сокращение разницы в доходах между богатыми и бедными», — заключил Балынин.

По данным экспертов «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России в первом полугодии 2024 года составила 82 тыс. рублей (+12% за год).

Ранее россиянам пообещали зарплату более 100 тысяч рублей в 2025 году.