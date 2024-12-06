Россиянам пообещали защиту от роста цен в 2025 году

Россияне будут защищены от роста цен в 2025 году. Инфляция составит 5-8% в годовом выражении, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум повысятся на 17 и 15% соответственно, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Полагаю, что в 2025 году в зависимости от сценария развития экономической ситуации инфляция может составить от 5 до 8%. В целом рост цен для граждан будет на уровне средней критичности: граждане его будут видеть и ощущать, но поддержка от государства поможет свести на нет негативные влияния. Так, все социальные выплаты будут проиндексированы на уровне не ниже инфляции, а большая часть из них на повышенном уровне. Например, МРОТ и прожиточный минимумы в 2025 году вырастут темпами более чем в два раза выше инфляции текущего года: на 17% и на 15%. Соответственно, граждане с небольшими доходами находятся под надежной защитой от роста цен», — сказал экономист.

Он добавил, что у многих россиян с более высокими доходами зарплаты тоже будут расти (разными темпами в зависимости от конкретной профессии), дополнительно у них есть финансовая подушка безопасности.

В 2025 году МРОТ составит 22,4 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 17,7 тыс. рублей. По данным hh.ru, средняя зарплата россиян в декабре достигла 79,9 тыс. рублей.

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