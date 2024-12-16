Путин поздравил крупный бизнес

Президент России Владимир Путин оценил достижения, которых добился крупный бизнес в 2024 году, и поздравил предпринимателей с успешными результатами. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы регулярно встречаемся перед Новым годом, и мне приятно видеть вас. Хочу поздравить вас с вашими достижениями. Они действительно есть, и это не только важно для ваших команд и компаний, но также имеет значение для всей страны, для экономики и для всех людей, работающих на ваших предприятиях, которые составляют население нашей страны», — заявил глава государства во время встречи с представителями крупного бизнеса.

Путин добавил, что вся Россия заинтересована в успехе отечественных компаний.

«В конечном итоге именно успех ваших предприятий определяет успех всей экономики страны», — отметил президент.

14 декабря Путин заявил, что беспрецедентные санкции, введенные странами Запада против РФ, не помешали ее развитию.

В этот же день ирландский журналист Чей Боуз отметил, что российская экономика, несмотря на введенные санкции, демонстрирует стабильность.

Ранее Путин заявил, что Запад не смог нанести РФ стратегическое поражение в экономике.