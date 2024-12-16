Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил крупный бизнес

Путин поздравил крупный бизнес с успешными результатами в 2024 году

close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил достижения, которых добился крупный бизнес в 2024 году, и поздравил предпринимателей с успешными результатами. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы регулярно встречаемся перед Новым годом, и мне приятно видеть вас. Хочу поздравить вас с вашими достижениями. Они действительно есть, и это не только важно для ваших команд и компаний, но также имеет значение для всей страны, для экономики и для всех людей, работающих на ваших предприятиях, которые составляют население нашей страны», — заявил глава государства во время встречи с представителями крупного бизнеса.

Путин добавил, что вся Россия заинтересована в успехе отечественных компаний.

«В конечном итоге именно успех ваших предприятий определяет успех всей экономики страны», — отметил президент.

14 декабря Путин заявил, что беспрецедентные санкции, введенные странами Запада против РФ, не помешали ее развитию.

В этот же день ирландский журналист Чей Боуз отметил, что российская экономика, несмотря на введенные санкции, демонстрирует стабильность.

Ранее Путин заявил, что Запад не смог нанести РФ стратегическое поражение в экономике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами