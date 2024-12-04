Путин заявил, что Запад не смог нанести РФ стратегическое поражение в экономике

Странам Запада не удалось нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере, заявил президент страны Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Путин сказал, что Запад хотел кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг России, создать непреодолимый дефицит товаров на рынке, а также дестабилизировать рынок труда и снизить уровень жизни россиян.

«Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», — подчеркнул глава государства.

Более того, Путин отметил, что экономика Российской Федерации по итогам 2024 года вырастет больше, чем экономика стран Еврозоны — 4% против 1%. Президент обратил внимание, что главным образом рост РФ сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

По словам Путина, главным результатом экономики России за последние два-три года стало ее структурное изменение.

Ранее Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной.