Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Запад не смог нанести РФ стратегическое поражение в экономике

Путин: России хотели нанести стратегическое поражение, эти планы потерпели крах

close
Банк ВТБ/VK

Странам Запада не удалось нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере, заявил президент страны Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Путин сказал, что Запад хотел кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг России, создать непреодолимый дефицит товаров на рынке, а также дестабилизировать рынок труда и снизить уровень жизни россиян.

«Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», — подчеркнул глава государства.

Более того, Путин отметил, что экономика Российской Федерации по итогам 2024 года вырастет больше, чем экономика стран Еврозоны — 4% против 1%. Президент обратил внимание, что главным образом рост РФ сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

По словам Путина, главным результатом экономики России за последние два-три года стало ее структурное изменение.

Ранее Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами