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Глава Минобороны раскрыл уровень расходов на национальную оборону

Белоусов: уровень расходов на нацоборону достиг показателя в 6,3% ВВП России

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Уровень расходов на национальную оборону страны достиг показателя в 6,3% ВВП, что эквивалентно 32,5% федерального бюджета. Такие данные привел министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии оборонного ведомства, пишет агентство ТАСС.

По словам Белоусова, уровень трат на нацоборону «диктует жесткие требования к эффективности работы» ведомства.

В первой половине декабря в России утвердили федеральный бюджет на 2025 год: документ одобрили Госдума и Совфед, а в начале декабря его подписал президент Владимир Путин. Прогнозируемые доходы бюджета составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей.

В понедельник начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в разговоре с агентством ТАСС сообщил, что полиция в 2024 году вернуло в бюджет страны более 110 млрд рублей благодаря работе по выявлению преступлений с налогами.

Ранее в Германии раскрыли, что не так с Евросоюзом и НАТО «на протяжении десятилетий».

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