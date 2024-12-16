МВД за год вернуло в бюджет более миллиарда рублей, украденных на налоговых преступлениях

Полиция в 2024 году вернуло в бюджет страны более 110 млрд рублей благодаря работе по выявлению преступлений с налогами. Об этом сообщил ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, на долю налоговых махинаций в этом году приходится 6% всех экономических преступлений.

Курносенко обратил внимание, что пополняемость федерального бюджета сейчас очень важна в условиях проведения специальной военной операции и новых антироссийских санкций.

Также генерал-лейтенант заявил, что в России число коррупционных преступлений за десять месяцев этого года выросло более чем на 6%. Он отметил, что в основном среди коррупционных преступлений преобладают дела, связанные с фактами получения, дачи или посредничества во взятках — всего таких уголовных дел более 9 тыс. При этом почти на треть выросло количество фактов получения взятки.

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